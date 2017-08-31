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    Алекс Фергюсон: «Если «Реал» сохранит состав, то будет доминировать в Европе еще 3-4 сезона»

    Теги Алекс Фергюсон Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о господстве «Реала» в европейском футболе.

    Мадридский клуб победил в трех из последних четырех розыгрышей Лиги чемпионов.

    «Из-за «Реала» другим клубам теперь крайне сложно выиграть Лигу чемпионов.

    Если мадридцы сохранят состав, то продолжат доминировать в Европе еще три-четыре сезона», — сказал Фергюсон.

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