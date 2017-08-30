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    В Челябинске футболисты детской команды получили сильное алкогольное отравление

    Теги происшествия видео детский футбол

    Игроки детской футбольной команды из Челябинска получили сильное алкогольное отравление.

    Прохожие обнаружили нескольких юных футболистов лежащими на земле у детской площадки, сообщили в программе «Экстренный вызов 112» на телеканале «РЕН ТВ».

    На ногах мог стоять только 13-летний голкипер Валера, который рассказал, что он и его партнеры по команде отравились в пиццерии.

    Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у подростков сильное алкогольное отравление. Игроков привели в чувство при помощи капельниц.

    На следующий день стало известно, что дети пили водку. Алкоголь по их просьбе купил какой-то мужчина.

     

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