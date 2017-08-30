В Челябинске футболисты детской команды получили сильное алкогольное отравление

Игроки детской футбольной команды из Челябинска получили сильное алкогольное отравление.

Прохожие обнаружили нескольких юных футболистов лежащими на земле у детской площадки, сообщили в программе «Экстренный вызов 112» на телеканале «РЕН ТВ».

На ногах мог стоять только 13-летний голкипер Валера, который рассказал, что он и его партнеры по команде отравились в пиццерии.

Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у подростков сильное алкогольное отравление. Игроков привели в чувство при помощи капельниц.

На следующий день стало известно, что дети пили водку. Алкоголь по их просьбе купил какой-то мужчина.