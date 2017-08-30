В Челябинске футболисты детской команды получили сильное алкогольное отравление
Игроки детской футбольной команды из Челябинска получили сильное алкогольное отравление.
Прохожие обнаружили нескольких юных футболистов лежащими на земле у детской площадки, сообщили в программе «Экстренный вызов 112» на телеканале «РЕН ТВ».
На ногах мог стоять только 13-летний голкипер Валера, который рассказал, что он и его партнеры по команде отравились в пиццерии.
Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у подростков сильное алкогольное отравление. Игроков привели в чувство при помощи капельниц.
На следующий день стало известно, что дети пили водку. Алкоголь по их просьбе купил какой-то мужчина.
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