«Валенсия» опровергла приписанные Кондогбиа слова о Месси и Роналду
«Валенсия» выступила с заявлением относительно слов, приписанных полузащитнику Жоффре Кондогбиа после матча с «Реалом» (2:2).
Француз якобы назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира в ответ на вопрос журналиста об отсутствии форварда Криштиану Роналду в составе «Реала».
«Клуб хочет категорически опровергнуть несуществующие слова, приписанные Кондогбиа, в которых он якобы упоминал Лео Месси», – сказано в заявлении «Валенсии».
Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса о Роналду
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