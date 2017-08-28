«Валенсия» опровергла приписанные Кондогбиа слова о Месси и Роналду

«Валенсия» выступила с заявлением относительно слов, приписанных полузащитнику Жоффре Кондогбиа после матча с (2:2).

Француз якобы назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира в ответ на вопрос журналиста об отсутствии форварда Криштиану Роналду в составе «Реала».

«Клуб хочет категорически опровергнуть несуществующие слова, приписанные Кондогбиа, в которых он якобы упоминал Лео Месси», – сказано в заявлении «Валенсии».

Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса о Роналду