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    «Валенсия» опровергла приписанные Кондогбиа слова о Месси и Роналду

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Валенсия Лионель Месси примера Испания Жоффре Кондогбиа

    «Валенсия» выступила с заявлением относительно слов, приписанных полузащитнику Жоффре Кондогбиа после матча с «Реалом» (2:2).

    Француз якобы назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира в ответ на вопрос журналиста об отсутствии форварда Криштиану Роналду в составе «Реала».

    «Клуб хочет категорически опровергнуть несуществующие слова, приписанные Кондогбиа, в которых он якобы упоминал Лео Месси», – сказано в заявлении «Валенсии».

    Кондогбиа назвал Месси лучшим игроком мира после вопроса о Роналду

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