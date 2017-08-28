Букмекеры: «Спартак» и ЦСКА не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Букмекерская контора 1хСтавка определила коэффициенты на групповой этап Лиги чемпионов.

В группе А шансы на проход в плей-офф «Манчестер Юнайтед» оценены коэффициентом 1.06, «Бенфики» — 1.53, ЦСКА — 3.50, а «Базеля» — 4.50. В группе E явным фаворитом идет «Ливерпуль» (1.09), «Севилья» предлагается за 1.29, «Спартак» — за 3.30, а «Марибор» — за 15.00.

Таким образом, по мнению букмекеров, российские клубы не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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