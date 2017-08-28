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    Букмекеры: «Спартак» и ЦСКА не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Ливерпуль Бенфика Севилья Базель Янг Бойз Лига чемпионов Марибор ставки на спорт ставки на футбол

    Букмекерская контора 1хСтавка определила коэффициенты на групповой этап Лиги чемпионов.

    В группе А шансы на проход в плей-офф «Манчестер Юнайтед» оценены коэффициентом 1.06, «Бенфики» — 1.53, ЦСКА — 3.50, а «Базеля» — 4.50. В группе E явным фаворитом идет «Ливерпуль» (1.09), «Севилья» предлагается за 1.29, «Спартак» — за 3.30, а «Марибор» — за 15.00.

    Таким образом, по мнению букмекеров, российские клубы не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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