Руководство «Вест Хэма» может отправить Билича в отставку после поражения от «Ньюкасла»

Руководство «Вест Хэма» может уволить главного тренера команды Славена Билича после поражения от «Ньюкасла» (0:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Об этом сообщает Sky Sports.

Вступление команды признано неприемлемым. Окончательное решение пока не принято.

Отмечается, что руководству «Вест Хэма» нравится работа главного тренера«Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса.

Билич был назначен главным тренером клуба в 2015 году.

«Вест Хэм» проиграл во всех трех турах премьер-лиги. В первом матче команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:4), затем – «Саутгемптону» (2:3) и «Ньюкаслу» (0:3).