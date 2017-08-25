Анатолий Мещеряков: «Локомотив» обязан выходить из группы, точка»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями после жеребьевки группового раунда .

«Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка. С таким уровнем состава команды – тем более.

Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы», – сказал Мещеряков.

Железнодорожники встретятся с датским , молдавским «Шерифом» и чешским «Злином» в группе F.