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    Анатолий Мещеряков: «Локомотив» обязан выходить из группы, точка»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Фастав Злин Лига Европы Копенгаген Шериф Анатолий Мещеряков

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями после жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

    «Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка. С таким уровнем состава команды – тем более.

    Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы», – сказал Мещеряков.

    Железнодорожники встретятся с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином» в группе F.

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