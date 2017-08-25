Анатолий Мещеряков: «Локомотив» обязан выходить из группы, точка»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями после жеребьевки группового раунда Лиги Европы.
«Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка. С таким уровнем состава команды – тем более.
Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы», – сказал Мещеряков.
Железнодорожники встретятся с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином» в группе F.
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