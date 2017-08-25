Сергей Фурсенко: «Зенит» принял линию поддержки сборной России»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб принял линию поддержки национальной сборной России.
«В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков «Зенита». Исторически всегда было так, что игроки «Зенита» выступали за сборную России.
Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира.
Думаю, что 5-6 наших футболистов точно будут играть в этом матче (с Аргентиной 10 ноября – прим.), а то и больше», – сказал Фурсенко.
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