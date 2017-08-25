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    Сергей Фурсенко: «Зенит» принял линию поддержки сборной России»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия сборная России

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что клуб принял линию поддержки национальной сборной России.

    «В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков «Зенита». Исторически всегда было так, что игроки «Зенита» выступали за сборную России.

    Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира.

    Думаю, что 5-6 наших футболистов точно будут играть в этом матче (с Аргентиной 10 ноября – прим.), а то и больше», – сказал Фурсенко.

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