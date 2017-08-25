«Зенит» обновил еврокубковый рекорд посещаемости «Крестовского»

Ответный матч раунда плей-офф между «Зенитом» и «Утрехтом» (2:0) посетили 49 237 зрителей.

Это новый еврокубковый рекорд посещаемости «Крестовского». Предыдущее достижение было установлено в начале августа в игре с «Бней-Иегудой» (2:0), на которой побывали 45 670 болельщиков.

Всего на трех матчах чемпионата России и двух играх квалификации Лиги Европы стадион собрал 232 020 болельщиков. Таким образом, средняя посещаемость «Крестовского» в текущем сезоне — 46 404 зрителя.