Россия приблизилась к Франции в борьбе за 5-е место в рейтинге УЕФА

Россия по итогам еврокубковых матчей на этой неделе сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Победы ЦСКА и довели количество баллов России до 44,182, что позволило приблизиться к 5-й позиции, которую занимает Франция (47,081).

Кроме того, Россия немного увеличила отрыв от идущей 7-й Португалии (40,748).

Шестое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и в сезоне-2019/20 — как и в сезоне-2018/19.