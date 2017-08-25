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    Россия приблизилась к Франции в борьбе за 5-е место в рейтинге УЕФА

    Теги ЦСКА Зенит Лига чемпионов Лига Европы рейтинги

    Россия по итогам еврокубковых матчей на этой неделе сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

    Победы ЦСКА и «Зенита» довели количество баллов России до 44,182, что позволило приблизиться к 5-й позиции, которую занимает Франция (47,081).

    Кроме того, Россия немного увеличила отрыв от идущей 7-й Португалии (40,748).

    Шестое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 — как и в сезоне-2018/19.

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