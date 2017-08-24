Роберто Манчини: «Дзюба действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в нем – настоящем Дзюбе»

Главный тренер Роберто Манчини поделился впечатлениями после победы над «Утрехтом» и выхода в групповой раунд .

– Добавил ли этот матч вам седых волос?

– Мы провели прекрасный матч. Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

– Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как или полегче?

– В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше.

– Можно сказать, что Лунев был больше, чем половина команды в этом матче? – вопрос Манчини.

– Он замечательный вратарь. Его заслуга в нашей победе большая, но мы должны были выигрывать 4:0. Моментов было достаточно.

– Перед сезоном вы говорили, что ждете от Кокорина и Дзюбы 35 голов. Кокорин забил уже 9, а Дзюба ни одного. Он может уйти?

– Надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Все дело в количестве игрового времени, которое они имеют. Дзюба играет меньше, поэтому и забил меньше.

– Что дал вам тренер ? Будучи игроком, он приезжал в Ленинград 56 лет назад с «Сампдорией».

– Этот человек сыграл большую роль в моей жизни и моей игровой карьере, – сказал Манчини. – Большую ее часть я провел в «Сампдории», выиграл с ней много титулов. Мне дорого все, связанное с этой командой. Это вся моя жизнь.

– Кажется, Дзюба не вписывается в скоростной футбол «Зенита». Он вообще вам нужен? Или от его ухода команда не сильно пострадает?

– Он действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в Дзюбе. Настоящем Дзюбе, которого я видел по телевизору еще до приезда в Россию. Форварде, который забивал много голов. В таком Дзюбе я нуждаюсь, – сказал Манчини.