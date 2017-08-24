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    Роберто Манчини: «Дзюба действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в нем – настоящем Дзюбе»

    Теги Зенит Роберто Манчини Утрехт премьер-лига Россия Лига Европы Вуядин Бошков

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями после победы над «Утрехтом» и выхода в групповой раунд Лиги Европы.

    – Добавил ли этот матч вам седых волос?

    – Мы провели прекрасный матч. Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

    – Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как «Утрехт» или полегче?

    – В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше.

    – Можно сказать, что Лунев был больше, чем половина команды в этом матче? – вопрос Манчини.

    – Он замечательный вратарь. Его заслуга в нашей победе большая, но мы должны были выигрывать 4:0. Моментов было достаточно.

    – Перед сезоном вы говорили, что ждете от Кокорина и Дзюбы 35 голов. Кокорин забил уже 9, а Дзюба ни одного. Он может уйти?

    – Надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Все дело в количестве игрового времени, которое они имеют. Дзюба играет меньше, поэтому и забил меньше.

    – Что дал вам тренер Вуядин Бошков? Будучи игроком, он приезжал в Ленинград 56 лет назад с «Сампдорией».

    – Этот человек сыграл большую роль в моей жизни и моей игровой карьере, – сказал Манчини. – Большую ее часть я провел в «Сампдории», выиграл с ней много титулов. Мне дорого все, связанное с этой командой. Это вся моя жизнь.

    – Кажется, Дзюба не вписывается в скоростной футбол «Зенита». Он вообще вам нужен? Или от его ухода команда не сильно пострадает?

    – Он действительно сейчас не в лучших кондициях, но я нуждаюсь в Дзюбе. Настоящем Дзюбе, которого я видел по телевизору еще до приезда в Россию. Форварде, который забивал много голов. В таком Дзюбе я нуждаюсь, – сказал Манчини.

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