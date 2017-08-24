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    Спортивный директор «Рубина» о трансферах Ерохина и Полоза: «Это бесперспективно, «Зенит» их не отдаст»

    Теги Зенит Ростов Рубин Кристиан Нобоа Александр Бухаров Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Рустем Сайманов Дмитрий Полоз Александр Ерохин Максим Лестьенн

    Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о возможных трансферах клуба.

    – История про возможную аренду Кристиана Нобоа из «Зенита» в «Рубин» достоверна?

    – Никогда не говори никогда. Но у нас пока и так много полузащитников и, если его брать, то как это будет выглядеть? 

    – Разговоры про Ерохина или Полоза – тоже только слухи?

    – Это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать. 

    – Бухарова собираетесь возвращать?

    – Я думаю, что «Ростов» его не отпустит. 

    – Максимом Лестьенном кто-нибудь интересуется?

    – Да, он интересен многим. Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от «Фиорентины» и других серьезных клубов. Еще раз хочу сказать, мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских, – сказал Сайманов.

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