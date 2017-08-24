Спортивный директор «Рубина» о трансферах Ерохина и Полоза: «Это бесперспективно, «Зенит» их не отдаст»

Спортивный директор Рустем Сайманов рассказал о возможных трансферах клуба.

– История про возможную аренду Кристиана Нобоа из в «Рубин» достоверна?

– Никогда не говори никогда. Но у нас пока и так много полузащитников и, если его брать, то как это будет выглядеть?

– Разговоры про Ерохина или Полоза – тоже только слухи?

– Это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать.

– Бухарова собираетесь возвращать?

– Я думаю, что его не отпустит.

– Максимом Лестьенном кто-нибудь интересуется?

– Да, он интересен многим. Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от «Фиорентины» и других серьезных клубов. Еще раз хочу сказать, мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских, – сказал Сайманов.