Щенников забил третий гол в сезоне и стал лучшим бомбардиром ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников открыл счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против (1:0, перерыв. Первый матч — 1:0).

Таким образом, 26-летний игрок, не забивавший с 27 марта 2014 года, отличился в третий раз и вышел в лидеры клуба в сезоне. Ранее он забивал в РФПЛ «Рубину» (1:2) и «Спартаку» (2:1).

Также три мяча на счету полузащитника .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.