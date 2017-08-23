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    Щенников забил третий гол в сезоне и стал лучшим бомбардиром ЦСКА

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Янг Бойз Лига чемпионов Георгий Щенников Бибрас Натхо

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников открыл счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:0, перерыв. Первый матч — 1:0).

    Таким образом, 26-летний игрок, не забивавший с 27 марта 2014 года, отличился в третий раз и вышел в лидеры клуба в сезоне. Ранее он забивал в РФПЛ «Рубину» (1:2) и «Спартаку» (2:1).

    Также три мяча на счету полузащитника Бибраса Натхо.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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