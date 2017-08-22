Adidas продает футболки «МЮ» с 10-м номером и фамилией Ибрагимовича
Немецкий производитель экипировки Adidas начал продажу футболок «Манчестер Юнайтед» с 10-м номером и фамилией бывшего нападающего клуба Златана Ибрагимовича.
Футболку 35-летнего шведского форварда, покинувшего клуб в конце прошлого сезона, можно приобрести за 150 долларов.
Ибрагимович выступал за манкунианцев под 9-м номером, а 10-й — освободился после перехода Уэйна Руни в «Эвертон».
«МЮ» подпишет контракт с Ибрагимовичем в ближайшие дни
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