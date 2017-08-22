Adidas продает футболки «МЮ» с 10-м номером и фамилией Ибрагимовича

Немецкий производитель экипировки Adidas начал продажу футболок с 10-м номером и фамилией бывшего нападающего клуба .

Футболку 35-летнего шведского форварда, покинувшего клуб в конце прошлого сезона, можно приобрести за 150 долларов.

Ибрагимович выступал за манкунианцев под 9-м номером, а 10-й — освободился после перехода Уэйна Руни в «Эвертон».

«МЮ» подпишет контракт с Ибрагимовичем в ближайшие дни