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    Adidas продает футболки «МЮ» с 10-м номером и фамилией Ибрагимовича

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы фото Adidas игровая форма

    Немецкий производитель экипировки Adidas начал продажу футболок «Манчестер Юнайтед» с 10-м номером и фамилией бывшего нападающего клуба Златана Ибрагимовича.

    Футболку 35-летнего шведского форварда, покинувшего клуб в конце прошлого сезона, можно приобрести за 150 долларов.

    Ибрагимович выступал за манкунианцев под 9-м номером, а 10-й — освободился после перехода Уэйна Руни в «Эвертон».

    «МЮ» подпишет контракт с Ибрагимовичем в ближайшие дни

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