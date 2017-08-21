Люка Динь сразу после теракта в Барселоне помогал пострадавшим на улице
Защитник «Барселоны» Люка Динь оказывал помощь пострадавшим после теракта в Барселоне на прошлой неделе.
Журналист RAC1 Херард Ромеро рассказал, что футболист живет неподалеку от места трагедии и часто проводит время в том районе вместе с супругой.
В момент теракта 24-летний француз находился дома, однако, услышав шум и крики на улице, он выглянул в окно и выбежал на улицу.
Динь взял несколько бутылок с водой и полотенец, присоединившись к людям, помогавшим раненым.
Напомним, в четверг днем фургон врезался в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны. Пострадали около 100 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое. Официально сообщалось о 13 погибших.
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