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    Люка Динь сразу после теракта в Барселоне помогал пострадавшим на улице

    Теги Барселона примера Испания происшествия Люка Динь

    Защитник «Барселоны» Люка Динь оказывал помощь пострадавшим после теракта в Барселоне на прошлой неделе.

    Журналист RAC1 Херард Ромеро рассказал, что футболист живет неподалеку от места трагедии и часто проводит время в том районе вместе с супругой.

    В момент теракта 24-летний француз находился дома, однако, услышав шум и крики на улице, он выглянул в окно и выбежал на улицу.

    Динь взял несколько бутылок с водой и полотенец, присоединившись к людям, помогавшим раненым.

    Напомним, в четверг днем фургон врезался в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны. Пострадали около 100 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое. Официально сообщалось о 13 погибших.

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