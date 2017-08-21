Люка Динь сразу после теракта в Барселоне помогал пострадавшим на улице

Защитник «Барселоны» оказывал помощь пострадавшим после теракта в Барселоне на прошлой неделе.

Журналист RAC1 Херард Ромеро рассказал, что футболист живет неподалеку от места трагедии и часто проводит время в том районе вместе с супругой.

В момент теракта 24-летний француз находился дома, однако, услышав шум и крики на улице, он выглянул в окно и выбежал на улицу.

Динь взял несколько бутылок с водой и полотенец, присоединившись к людям, помогавшим раненым.

Напомним, в четверг днем фургон врезался в толпу людей на улице Ла Рамбла в центре Барселоны. Пострадали около 100 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое. Официально сообщалось о 13 погибших.

Звезды спорта поддерживают Барселону, пережившую теракты