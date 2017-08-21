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    «Ахмат» проиграл 4-й матч подряд

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Арсенал Тула Заур Садаев Сергей Ткачев Лука Джорджевич

    Тульский «Арсенал» в матче 7-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Ахмат» (2:1).

    Таким образом, клуб из Грозного, выигравший три матча на старте сезона, теперь потерпел четвертое поражение подряд и опустился на 8-е место в таблице.

    Вторая победа Тулы в сезоне позволила команде подняться на 13-е место.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ахмат – Арсенал Тула 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    21 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 30 Ткачев, 1:1 – 74 Садаев, 1:2 – 76 Джорджевич.
    АхматГудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо (Раванелли, 71), Ахъядов (Бериша, 46), Иванов, Родолфо (Садаев, 46), Швец, Мохаммади, Митришев, Лео Жаба.
    Арсенал ТулаГабулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес, Боурчану, Ткачев (Хагуш, 73), Максимов (Денисов, 89), Чаушич, Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).
    Предупреждения:
    Швец (55), Джорджевич (77), Альварес (83).

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