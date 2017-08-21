«Ахмат» проиграл 4-й матч подряд

Тульский в матче 7-го тура чемпионата России на выезде обыграл (2:1).

Таким образом, клуб из Грозного, выигравший три матча на старте сезона, теперь потерпел четвертое поражение подряд и опустился на 8-е место в таблице.

Вторая победа Тулы в сезоне позволила команде подняться на 13-е место.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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