«Ахмат» проиграл 4-й матч подряд
Тульский «Арсенал» в матче 7-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Ахмат» (2:1).
Таким образом, клуб из Грозного, выигравший три матча на старте сезона, теперь потерпел четвертое поражение подряд и опустился на 8-е место в таблице.
Вторая победа Тулы в сезоне позволила команде подняться на 13-е место.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 30 Ткачев, 1:1 – 74 Садаев, 1:2 – 76 Джорджевич.
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Ахмат –
Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо (Раванелли, 71), Ахъядов (Бериша, 46), Иванов, Родолфо (Садаев, 46), Швец, Мохаммади, Митришев, Лео Жаба.
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Арсенал Тула –
Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес, Боурчану, Ткачев (Хагуш, 73), Максимов (Денисов, 89), Чаушич, Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).
- Предупреждения:
- Швец (55), Джорджевич (77), Альварес (83).
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