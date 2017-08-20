Александр Кокорин о 7-м голе в сезоне: «Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось»

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

– Тяжелая игра в каждом из таймов. Все знают, что здесь играет хорошо в обороне, но повезло, что забили. В принципе, игра шла до забитого мяча.

Мы знали, что если удастся открыть счет, то, наверное, «Амкар» не будет весь матч обороняться и будет атаковать. Забили только во втором тайме и после этого сумели удержать победу.

– После забитого мяча к вам подбежал Смольников и крикнул: «Я тебе говорил!» Интересно, что?

– Мы много тренируем комбинации и сегодня пару раз это проходило. Мы с ним пару раз хорошо взаимодействовали, хотя я преимущественно действовал на левом фланге. Такие, тренировочные моменты.

– Сегодня «Амкар» был нацелен на гол или оборона «Зенита» несколько раз допускала ошибки?

– Не знаю, как нацелен был «Амкар», все-таки мало что у них получилось. Были подходы, скажем так, и один хороший момент, который сами подарили. Как раз когда попали Игорю Смольникову в живот – это, пожалуй, самый запоминающийся эпизод. Если бы не наши ошибки, то у хозяев бы не получилась игра.

– Шестой гол в чемпионате, седьмой в сезоне. Что для вас изменилось?

– Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции – не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это.

– Как сегодня чувствовали себя с учетом графика через два дня на третий?

– Сейчас уже на четвертый день, так что было полегче. Но здесь тяжело, да. Искусственное поле, а мы все игры проводим на настоящем, в конце матча ливень пошел. Вроде искусственное поле, а все в грязи, – рассказал Кокорин.

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