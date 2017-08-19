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    «Реал» отказался продать Ковачича «Ювентусу» за 75 млн евро

    Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Матео Ковачич

    «Ювентус» не смог договориться с «Реалом» о трансфере центрального полузащитника Матео Ковачича.

    Туринцы предлагали за 23-летнего игрока сборной Хорватии 75 миллионов евро, но мадридцы ответили отказом, заявив, что Ковачич не продается.

    После этого «Ювентус» приобрел у «ПСЖ» хавбека Блеза Матюиди.

    В стартовавшем сезоне Ковачич выходил с первых минут в обоих матчах за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1, 2:0), но в середине вторых таймов был заменен. В игре за Суперкубок Европы с «МЮ» (2:1) он был в запасе.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить Ковачича в аренду в «Ювентус» за 25 млн евро.

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