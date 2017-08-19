«Реал» отказался продать Ковачича «Ювентусу» за 75 млн евро

«Ювентус» не смог договориться с о трансфере центрального полузащитника Матео Ковачича.

Туринцы предлагали за 23-летнего игрока сборной Хорватии 75 миллионов евро, но мадридцы ответили отказом, заявив, что Ковачич не продается.

После этого «Ювентус» приобрел у «ПСЖ» хавбека Блеза Матюиди.

В стартовавшем сезоне Ковачич выходил с первых минут в обоих матчах за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1, 2:0), но в середине вторых таймов был заменен. В игре за Суперкубок Европы с «МЮ» (2:1) он был в запасе.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить Ковачича в аренду в за 25 млн евро.