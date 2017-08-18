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    «ПСЖ» готов продать Дракслера «Арсеналу» за 32 млн фунтов

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Юлиан Дракслер

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

    Интерес к 23-летнему хавбеку сборной Германии возобновил «Арсенал», который интересовался Дракслером еще со времен выступления немца за «Шальке».

    Англичанам сообщили, что «ПСЖ» отпустит игрока за 32 миллиона фунтов. Семь месяцев назад парижане заплатили за игрока «Вольфсбургу» 35,5 миллиона.

    Дракслером также интересуются «Интер» и дортмундская «Боруссия». Ранее агент Дракслера предложил «Барселоне» подписать его клиента.

    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери сообщил игроку, что не видит его в составе.

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