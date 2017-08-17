«Тоттенхэм» согласовал с «Аяксом» трансфер Давинсона Санчеса за 28 млн фунтов и бонусы
«Тоттенхэм» достиг принципиального соглашения с «Аяксом» о трансфере центрального защитника Давинсона Санчеса. Об этом сообщает Independent.
Сумма перехода составит 28 миллионов фунтов плюс 14 миллионов бонусами. По информации источника, единственным разногласием между клубами остается время платежей.
В понедельник Санчес сообщил руководству «Аякса» о желании покинуть клуб.
Подписание Санчеса может стать первым для «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.
Подробную статистику выступлений Санчеса можно увидеть здесь.
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