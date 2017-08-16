«Челси» хочет, чтобы Алекс Сандро подал запрос о трансфере из «Ювентуса»
«Челси» не оставляет попыток приобрести левого защитника «Ювентуса» Алекса Сандро.
Ранее туринцы отклонили оба предложения лондонского клуба по 26-летнему бразильцу в размере 57 и 67 миллионов евро.
В «Челси» рассчитывают, что Сандро подаст руководству «Ювентуса» запрос о трансфере.
Английский клуб готов платить игроку более 110 тысяч евро в неделю, тогда как «Ювентус» согласен увеличить его оклад до 93 тысяч.
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