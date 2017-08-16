«Челси» хочет, чтобы Алекс Сандро подал запрос о трансфере из «Ювентуса»

не оставляет попыток приобрести левого защитника Алекса Сандро.

Ранее туринцы отклонили оба предложения лондонского клуба по 26-летнему бразильцу в размере 57 и 67 миллионов евро.

В «Челси» рассчитывают, что Сандро подаст руководству «Ювентуса» запрос о трансфере.

Английский клуб готов платить игроку более 110 тысяч евро в неделю, тогда как «Ювентус» согласен увеличить его оклад до 93 тысяч.