Главный тренер Роберто Манчини поделился ожиданиями перед первым матчем раунда плей-офф против «Утрехта».

– Какого результата вы хотите добиться завтра?

– Каждый раз мы хотим, естественно, победить, но не уверен, что с этим так просто согласится. Игра будет непростой, но ничего невозможного нет, так что я надеюсь на позитивный результат.

– Можете ли вы назвать «Утрехт» типичной голландской командой?

– Да, они играют в голландском стиле, а с командами из этой страны всегда непросто. Они, как и большинство голландских команд, играют в открытый футбол, много проводят времени в атаке. У них хорошо поставлена игра, сильный тренер, так что да – будет тяжело.

– Когда нам ждать появления Нобоа?

– Он наш футболист, но еще пока не готов на все сто процентов. Завтра мы посмотрим, включать ли его в состав. Изменения могут быть, поскольку мы проводим матчи каждые три дня.

– Можно ли ждать от аргентинского усиления результата здесь и сейчас?

– Не считаю, что только от них зависит игра. Сейчас важно сплотить команду в единое целое и вместе с тем сделать так, чтобы аргентинцы влились в состав, узнали лучше своих партнеров.

– Все ли готовы выйти на поле? Насколько серьезной будет ротация?

– Все, кто приехали сюда, теоретически готовы сыграть. Посмотрим на их физическое состояние и оценим его после сегодняшней и завтрашней тренировок. Последнюю игру мы провели буквально 40 часов назад, так что состояние футболистов пока остается под вопросом.

– Нашли ли вы оптимальное сочетание игроков с точки зрения схемы? 4-4-2 или 4-3-3?

– Система не так важна. Самое главное, чтобы футболисты выкладывались на 100 процентов, чтобы никто не выпадал. 4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 – это все не играет роли, – заявил Манчини.