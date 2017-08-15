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    Роберто Манчини о тактике: «4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 – это все не играет роли. Главное, чтобы футболисты выкладывались на 100 процентов»

    Теги Зенит Кристиан Нобоа Роберто Манчини Утрехт Лига Европы

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

    – Какого результата вы хотите добиться завтра?

    – Каждый раз мы хотим, естественно, победить, но не уверен, что «Утрехт» с этим так просто согласится. Игра будет непростой, но ничего невозможного нет, так что я надеюсь на позитивный результат.

    – Можете ли вы назвать «Утрехт» типичной голландской командой?

    – Да, они играют в голландском стиле, а с командами из этой страны всегда непросто. Они, как и большинство голландских команд, играют в открытый футбол, много проводят времени в атаке. У них хорошо поставлена игра, сильный тренер, так что да – будет тяжело.

    – Когда нам ждать появления Нобоа?

    – Он наш футболист, но еще пока не готов на все сто процентов. Завтра мы посмотрим, включать ли его в состав. Изменения могут быть, поскольку мы проводим матчи каждые три дня.

    – Можно ли ждать от аргентинского усиления результата здесь и сейчас?

    – Не считаю, что только от них зависит игра. Сейчас важно сплотить команду в единое целое и вместе с тем сделать так, чтобы аргентинцы влились в состав, узнали лучше своих партнеров. 

    – Все ли готовы выйти на поле? Насколько серьезной будет ротация?

    – Все, кто приехали сюда, теоретически готовы сыграть. Посмотрим на их физическое состояние и оценим его после сегодняшней и завтрашней тренировок. Последнюю игру мы провели буквально 40 часов назад, так что состояние футболистов пока остается под вопросом.

    – Нашли ли вы оптимальное сочетание игроков с точки зрения схемы? 4-4-2 или 4-3-3?

    – Система не так важна. Самое главное, чтобы футболисты выкладывались на 100 процентов, чтобы никто не выпадал. 4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 – это все не играет роли, – заявил Манчини.

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