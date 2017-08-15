ЦСКА: на пороге Лиги чемпионов. Следите в клубном приложении для Android и iPhone!
В рамках 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА предстоит сложнейший матч в Берне против местной команды «Янг Бойз», успевшей уже дважды за последние два сезона выбить из Лиги чемпионов восточноевропейские клубы: киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
Смогут ли «армейцы» обыграть швейцарцев и сделать последний шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов 2017/2018?
Все детали этого противостояния, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.
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