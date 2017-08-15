Григорян может возглавить московский «Арарат»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян может возглавить московский .

По информации «Чемпионат.com», утром 50-летний специалист побывал в офисе клуба, где обсуждался вариант сотрудничества.

12 августа Григорян заявил об отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.

30 июня по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков.

После четырех туров «Арарат», набрав 10 очков, делит первое место с «Калугой» в группе «Центр» первенства ПФЛ.

Тренер Григорян: хам или шоумен?