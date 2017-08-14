Агент Доган Эрджан: «Манчини просил найти клубы Дзюбе и Жулиано – на них он не рассчитывал»

Футбольный агент Доган Эрджан, комментируя переход полузащитника Жулиано из в «Фенербахче», рассказал, что петербургский клуб также искал варианты для нападающего .

«Вопрос по Жулиано закрыт. Роберто Манчини обратился к нам за помощью, так как не рассчитывал на этого футболиста. Также речь шла о нападающем Артеме Дзюбе, в котором он тоже не был заинтересован.

Жулиано мы предложили «Бешикташу». Там нам сказали, что состав уже укомплектован. Спустя день или два мы узнали, что свое предложение сделал , – сказал Эрджан.