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    Агент Доган Эрджан: «Манчини просил найти клубы Дзюбе и Жулиано – на них он не рассчитывал»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини Премьер-лига Россия Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Жулиано агенты Доган Эрджан

    Футбольный агент Доган Эрджан, комментируя переход полузащитника Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче», рассказал, что петербургский клуб также искал варианты для нападающего Артема Дзюбы.

    «Вопрос по Жулиано закрыт. Роберто Манчини обратился к нам за помощью, так как не рассчитывал на этого футболиста. Также речь шла о нападающем Артеме Дзюбе, в котором он тоже не был заинтересован.

    Жулиано мы предложили «Бешикташу». Там нам сказали, что состав уже укомплектован. Спустя день или два мы узнали, что свое предложение сделал «Фенербахче», – сказал Эрджан.

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