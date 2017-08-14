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    Неймар: «Я не умер, я живой больше, чем когда-либо»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар

    Новичок «ПСЖ» форвард Неймар после победы над «Генгамом» (3:0) в матче чемпионата Франции прокомментировал свой дебют за парижский клуб.

    25-летний бразилец забил гол и сделал результативную передачу.

    «Я абсолютно спокоен. Знал, что покинуть «Барселону» будет крайне тяжело, но я очень рад быть здесь. Люди думают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я – нет. Как раз наоборот: я живой больше, чем когда-либо.

    Я играю в ту же самую игру и очень счастлив. Поменялись страна, город и команда, но футбол остался. Очень рад, что стал лучшим игроком матча, но главное – победа команды», – сказал Неймар.

    Неймар забил, «Барса» проиграла

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