Неймар: «Я не умер, я живой больше, чем когда-либо»

Новичок форвард Неймар после победы над «Генгамом» (3:0) в матче чемпионата Франции прокомментировал свой дебют за парижский клуб.

25-летний бразилец забил гол и сделал результативную передачу.

«Я абсолютно спокоен. Знал, что покинуть «Барселону» будет крайне тяжело, но я очень рад быть здесь. Люди думают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я – нет. Как раз наоборот: я живой больше, чем когда-либо.

Я играю в ту же самую игру и очень счастлив. Поменялись страна, город и команда, но футбол остался. Очень рад, что стал лучшим игроком матча, но главное – победа команды», – сказал Неймар.

Неймар забил, «Барса» проиграла