Витиньо: «Поддержка трибун позволила поставить «Спартак» на колени и уничтожить его»

Нападающий ЦСКА Витиньо подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

– Тяжелая игра, очень боевая. Много стыков, единоборств. Эту игру можно выделить отдельно, ведь это «классико». Обе команды пытались показать себя с лучшей стороны, но мы заслужили победу.

- Еще после 80-й минуты игра катилась к совсем плохому результату. Что случилось потом?

– Голы были лишь вопросом времени. После пропущенного мяча мы оказались чуть выбитыми из колеи, нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Затем вернулись в игру, перешли на половину поля соперника, фактически взяли матч под контроль.

- Твой гол взорвал армейские трибуны и отправил в нокаут соперника. Вспомни, пожалуйста, эпизод.

– Оставалось совсем немного времени до окончания матча. Мы прессинговали очень высоко. Чалов покатил мяч, и мне уже некому было давать пас. Надо было или бить, или эпизод был бы исчерпанным. Увидел, что на меня выдвигаются два защитника, решил пробить низом с отскоком от газона. Очень сложный удар был для вратаря.

- Многие игроки говорили, что недопустимо проигрывать второе подряд дерби на родном стадионе…

– Мы обязаны были выигрывать. Мы проиграли два предыдущих домашних матча, что очень неприятно. Что касается задач: мы всегда нацелены на победу, независимо от того, играем дома или на выезде. Особенно в таком матче, супердерби. Весной мы им проиграли, и никак нельзя было проигрывать вновь. В чемпионате мы исчерпали допустимое количество поражений, теперь нам надо исключительно побеждать. Вся команда проявила бойцовские качества, и мы смогли победить.

- Армейские болельщики гнали команду вперёд даже тогда, когда, казалось, не всё получается. Что скажешь им?

– Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола.

Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника, – сказал Витиньо.

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