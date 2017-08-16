🏆 Выиграйте Класико прямо со смартфона

Уже сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба, а Роналду забил гол, был удален и получил дисквалификацию на 5 матчей.

У Месси есть отличный шанс, чтобы помочь «Барсе» отыграться, так что не забудьте взять его в свою команду! Теперь это легко сделать и с мобильного телефона в удобном мобильном приложении по Fantasy-футболу Kixx для iOS и Android.

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Что такое Kixx?

Это развлекательный проект о футболе, где можно играть каждый день и соревноваться с новичками, а также опытными пользователями в различных турнирах.

В чем суть игры?

Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами — и при этом не будут удалены с поля.

Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Для удобства мы также сделали версию для компьютера или ноутбука, где вы можете заниматься сбором и редактированием команды на большом экране. Мы уже запустили футбольные турниры по главным событиям, так что вам всего лишь осталось собрать свои команды.

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