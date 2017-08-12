ЦСКА или «Спартак»? Следите сегодня за главным матчем российского футбола в клубных приложениях от Sports.ru
Главное дерби страны состоится уже сегодня! Смогут ли «армейцы» прерывать неприятную статистику в матчах против московского «Спартака»?
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