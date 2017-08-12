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    ЦСКА или «Спартак»? Следите сегодня за главным матчем российского футбола в клубных приложениях от Sports.ru

    Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Евгений Гинер Премьер-лига Россия сборная России Виктор Гончаренко Зе Луиш Массимо Каррера мобильные приложения

    Главное дерби страны состоится уже сегодня! Смогут ли «армейцы» прерывать неприятную статистику в матчах против московского «Спартака»?

    Детали матча, составы команд, мнения игроков и тренеров, статистика онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции, — все это вы найдете в клубных приложениях ЦСКА и «Спартака» для мобильных устройств! 

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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    Если же вы болеете за другую команду, в срочном порядке установите специальное клубное приложение именно для вас.

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