Лукаку забил в первом официальном матче за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отыграл один мяч в матче за Суперкубок УЕФА против (1:2, второй тайм).

Таким образом, бельгиец сумел отличиться в своей дебютной официальной игре в составе «красных дьяволов».

Ранее Лукаку также забивал в своих первых матчах за «Вест Бромвич» и «Эвертон».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – .