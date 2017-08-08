Лукаку забил в первом официальном матче за «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отыграл один мяч в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала» (1:2, второй тайм).
Таким образом, бельгиец сумел отличиться в своей дебютной официальной игре в составе «красных дьяволов».
Ранее Лукаку также забивал в своих первых матчах за «Вест Бромвич» и «Эвертон».
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Юнайтед».
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