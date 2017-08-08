Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лукаку забил в первом официальном матче за «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Суперкубок Европы Ромелу Лукаку

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отыграл один мяч в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала» (1:2, второй тайм).

    Таким образом, бельгиец сумел отличиться в своей дебютной официальной игре в составе «красных дьяволов».

    Ранее Лукаку также забивал в своих первых матчах за «Вест Бромвич» и «Эвертон».

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Юнайтед».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться