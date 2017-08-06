Александр Кержаков попрощался с болельщиками: «Спасибо вам. Я вас очень люблю. «Зенит» – чемпион!»

Бывший форвард Александр Кержаков попрощался с болельщиками питерского клуба, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Всем добрый вечер. Спасибо огромное, что пришли проводить. Хочется сказать каждому из вас, и вы знаете, что я обращаюсь к каждому из вас. Только благодаря вам и своим родным я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждую игру – играл я или не играл – я ощущал, что нужен команде и болельщикам.

И поверьте я старался. Мне кажется, у меня немного получилось. Спасибо вам большое. Я вас очень всех люблю. «Зенит» – чемпион!» – сказал Кержаков.