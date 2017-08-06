Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кержаков попрощался с болельщиками: «Спасибо вам. Я вас очень люблю. «Зенит» – чемпион!»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кержаков болельщики

    Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков попрощался с болельщиками питерского клуба, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    «Всем добрый вечер. Спасибо огромное, что пришли проводить. Хочется сказать каждому из вас, и вы знаете, что я обращаюсь к каждому из вас. Только благодаря вам и своим родным я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждую игру – играл я или не играл – я ощущал, что нужен команде и болельщикам.

    И поверьте я старался. Мне кажется, у меня немного получилось. Спасибо вам большое. Я вас очень всех люблю. «Зенит» – чемпион!» – сказал Кержаков.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться