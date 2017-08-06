Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил о желании остаться в клубе.

«Никто не может сказать, что нас ждет в будущем. Это правда, что я поговорил с руководством «Боруссии» перед тем, как отправился в отпуск. Я поделился с ними своими мыслями, что я, может быть, готов попробовать что-то другое. Это было честно и справедливо по отношению к ним.

Но ни один из клубов, которые хотели бы меня заполучить, не смогли бы договориться о сделке. Поэтому я останусь здесь, в «Боруссии». Мне нравится здесь, так как я чувствую себя как дома в Дортмунде.

Конечно, был вариант с Китаем. Естественно, что я думал об этом, когда предлагали столько денег. Я знаю, что многие люди говорили, что это будет шаг назад в плане футбольной карьеры. Поэтому я не могу туда поехать.

Я получил их предложение. Однако клубы там еще не так профессиональны, как в Европе. Поэтому я отклонил это предложение.

Я верю в Бога и в судьбу. Уверен, что это правильный путь», – сказал Обамеянг.

Ранее сообщалось, что клуб мог продать игрока только за сумму не менее 100 миллионов евро.

Интерес к 27-летнему форварду проявляли «Милан», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ».