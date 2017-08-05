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    «Зенит» провел переговоры с защитником «Порту» Лайюном

    Теги Зенит высшая лига Португалия Порту Премьер-лига Россия возможные трансферы Мигель Лайюн

    Защитник «Порту» Мигель Лайюн интересен «Зениту».

    Представители 29-летнего футболиста сборной Мексики вчера в Швейцарии провели предварительные переговоры с клубом из Санкт-Петербурга.

    В прошлом сезоне Лайюн провел 16 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. На Кубке конфедераций он сыграл в 3 матчах сборной Мексики, в том числе против сборной России.

    Подробную статистику выступлений футболиста, который способен играть на обоих флангах, смотрите здесь.

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