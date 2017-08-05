«Зенит» провел переговоры с защитником «Порту» Лайюном

Защитник «Порту» Мигель Лайюн интересен .

Представители 29-летнего футболиста сборной Мексики вчера в Швейцарии провели предварительные переговоры с клубом из Санкт-Петербурга.

В прошлом сезоне Лайюн провел 16 матчей в чемпионате ии и забил 1 гол. На Кубке конфедераций он сыграл в 3 матчах сборной Мексики, в том числе против сборной России.

Подробную статистику выступлений футболиста, который способен играть на обоих флангах, смотрите здесь.