Бранислав Иванович: «Стадион у «Зенита» точно лучше, чем у «Челси»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, выступавший ранее за «Челси», сравнил российский и английский клубы.
«Зенит» и «Челси» – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности.
Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену. Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл.
Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нем. Как дома! Но, конечно, есть еще вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», – сказал Иванович.
«Челси» проводит домашние матчи на стадионе «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб намерен в ближайшее время реконструировать арену.
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