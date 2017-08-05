Защитник Бранислав Иванович, выступавший ранее за «Челси», сравнил российский и английский клубы.

«Зенит» и – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности.

Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену. Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл.

Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нем. Как дома! Но, конечно, есть еще вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», – сказал Иванович.

«Челси» проводит домашние матчи на стадионе «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб намерен в ближайшее время реконструировать арену.