Сергей Фурсенко о поражении от «Бней Иегуды»: «Играл экспериментальный состав, несыгранный, было крайне тяжело»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал поражение от «Бней Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
По сумме двух матчей «Зенит» прошел израильский клуб.
«Холодный душ для команды – это очень хорошо. Они должны проанализировать, что произошло. Но без поражений не бывает побед.
Думаю, ребята играли по счету. Но играл экспериментальный состав, они несыгранные, поэтому было крайне тяжело», – сказал Фурсенко.
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