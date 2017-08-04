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    Сергей Фурсенко о поражении от «Бней Иегуды»: «Играл экспериментальный состав, несыгранный, было крайне тяжело»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Лига Европы Бней Иегуда

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал поражение от «Бней Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

    По сумме двух матчей «Зенит» прошел израильский клуб.  

    «Холодный душ для команды – это очень хорошо. Они должны проанализировать, что произошло. Но без поражений не бывает побед.

    Думаю, ребята играли по счету. Но играл экспериментальный состав, они несыгранные, поэтому было крайне тяжело», – сказал Фурсенко.

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