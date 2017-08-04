Сергей Фурсенко о поражении от «Бней Иегуды»: «Играл экспериментальный состав, несыгранный, было крайне тяжело»

Президент Сергей Фурсенко прокомментировал поражение от «Бней Иегуды» (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда .

По сумме двух матчей «Зенит» прошел израильский клуб.

«Холодный душ для команды – это очень хорошо. Они должны проанализировать, что произошло. Но без поражений не бывает побед.

Думаю, ребята играли по счету. Но играл экспериментальный состав, они несыгранные, поэтому было крайне тяжело», – сказал Фурсенко.