Аскасибар попрощался с болельщиками «Эстудиантеса» перед переходом в «Зенит»
Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар попрощался с болельщиками аргетинского клуба после матча Южноамериканского кубка против боливийского «Насьональ Потоси» (2:0)
20-летний полузащитник был заменен в конце встречи и не смог сдержать слез.
«После всех лет, проведенных в клубе, сейчас меня переполняют эмоции. Здесь я вырос как игрок, получил семью, уважение. «Эстудиантес» — это великий этап моей карьеры», – сказал Аскасибар.
Ожидается, что аргентинец продолжит карьеру в «Зените».
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