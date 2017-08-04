Аскасибар попрощался с болельщиками «Эстудиантеса» перед переходом в «Зенит»

Полузащитник Сантьяго Аскасибар попрощался с болельщиками аргетинского клуба после матча Южноамериканского кубка против боливийского «Насьональ Потоси» (2:0)

20-летний полузащитник был заменен в конце встречи и не смог сдержать слез.

«После всех лет, проведенных в клубе, сейчас меня переполняют эмоции. Здесь я вырос как игрок, получил семью, уважение. «Эстудиантес» — это великий этап моей карьеры», – сказал Аскасибар.

Ожидается, что аргентинец продолжит карьеру в .