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    Аскасибар попрощался с болельщиками «Эстудиантеса» перед переходом в «Зенит»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Эстудиантес возможные трансферы Сантьяго Аскасибар

    Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар попрощался с болельщиками аргетинского клуба после матча Южноамериканского кубка против боливийского «Насьональ Потоси» (2:0)

    20-летний полузащитник был заменен в конце встречи и не смог сдержать слез.

    «После всех лет, проведенных в клубе, сейчас меня переполняют эмоции. Здесь я вырос как игрок, получил семью, уважение. «Эстудиантес» — это великий этап моей карьеры», – сказал Аскасибар.

    Ожидается, что аргентинец продолжит карьеру в «Зените».

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