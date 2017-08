Adidas заключил новый 6-летний контракт с МЛС и будет платить лиге 117 млн долларов в год

Adidas и объявили о продлении своего сотрудничества.

Немецкий производитель экипировки заключил новое соглашение с лигой до 2024 года.

По новому контракту Adidas ежегодно будет выплачивать 117 миллионов долларов вместо 25 миллионов ранее.

Celebrate the past. Create the future.

adidas and @MLS partnership: here to stay.#HereToCreate pic.twitter.com/VBW3qGAPnb