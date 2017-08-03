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    Adidas заключил новый 6-летний контракт с МЛС и будет платить лиге 117 млн долларов в год

    Теги МЛС бизнес видео Adidas

    Adidas и МЛС объявили о продлении своего сотрудничества.

    Немецкий производитель экипировки заключил новое соглашение с лигой до 2024 года.

    По новому контракту Adidas ежегодно будет выплачивать МЛС 117 миллионов долларов вместо 25 миллионов ранее.

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