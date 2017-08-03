Adidas заключил новый 6-летний контракт с МЛС и будет платить лиге 117 млн долларов в год
Adidas и МЛС объявили о продлении своего сотрудничества.
Немецкий производитель экипировки заключил новое соглашение с лигой до 2024 года.
По новому контракту Adidas ежегодно будет выплачивать МЛС 117 миллионов долларов вместо 25 миллионов ранее.
Celebrate the past. Create the future.— adidas soccer (@adidassoccer) 2 августа 2017 г.
adidas and @MLS partnership: here to stay.#HereToCreate pic.twitter.com/VBW3qGAPnb
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