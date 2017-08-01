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    Четыре болельщика полгода не смогут ходить на матчи после беспорядков на игре «Тосно» – «Зенит»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия болельщики Александр Мейтин Тосно

    Четыре болельщика получили запрет на полгода посещать спортивные мероприятия из-за ситуации, которая произошла в матче 3-го тура чемпионата России «Тосно» – «Зенит» (0:1).

    В ходе игры на трибунах «Петровского» случилась потасовка между болельщиками и сотрудниками правопорядка. В результате было задержано семь человек.

    – Четыре человека по решению суда получили денежные штрафы, а также запрет на полгода на посещение спортивных мероприятий.Суд по пятому состоится в ближайшее время.

    – Что будет в случае повторного нарушения после того, как они отбудут этот запрет?

    – Все это четко прописано в статье 20.31 КоАП, – сказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

    В статье 20.31 КоАП сказано следующее: повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без такового.

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