«Спорт день за днем»: «Локомотив» покупает форварда «Стандарда» Са
Форвард «Стандарда» Орланду Са близок к переходу в московский «Локомотив».
«У Орланду большие шансы перейти в «Локомотив».
Это техничный и забивной форвард, не очень быстрый, но довольно умный игрок. Российскую сторону совсем не смущает его возраст.
К тому же «Стандард» не просит больших денег – трансфер Са обойдется «Локомотиву» в 2-3 миллиона евро», – цитирует «Спорт день за днем» источник, близкий к бельгийскому клубу.
В минувшем сезоне Са забил 14 голов в 21 матче чемпионата Бельгии. Подробную статистику 29-летнего игрока смотрите здесь.
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