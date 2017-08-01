Форвард «Стандарда» Орланду Са близок к переходу в московский «Локомотив».

«У Орланду большие шансы перейти в .

Это техничный и забивной форвард, не очень быстрый, но довольно умный игрок. Российскую сторону совсем не смущает его возраст.

К тому же не просит больших денег – трансфер Са обойдется в 2-3 миллиона евро», – цитирует «Спорт день за днем» источник, близкий к бельгийскому клубу.

В минувшем сезоне Са забил 14 голов в 21 матче чемпионата Бельгии. Подробную статистику 29-летнего игрока смотрите здесь.