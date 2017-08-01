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    «Спорт день за днем»: «Локомотив» покупает форварда «Стандарда» Са

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Стандард высшая лига Бельгия возможные трансферы Орланду Са

    Форвард «Стандарда» Орланду Са близок к переходу в московский «Локомотив».

    «У Орланду большие шансы перейти в «Локомотив».

    Это техничный и забивной форвард, не очень быстрый, но довольно умный игрок. Российскую сторону совсем не смущает его возраст.

    К тому же «Стандард» не просит больших денег – трансфер Са обойдется «Локомотиву» в 2-3 миллиона евро», – цитирует «Спорт день за днем» источник, близкий к бельгийскому клубу.

    В минувшем сезоне Са забил 14 голов в 21 матче чемпионата Бельгии. Подробную статистику 29-летнего игрока смотрите здесь.

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