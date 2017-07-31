«Спартак» — «Краснодар»: 5 лучших ставок от авторов Sports.ru
Пользователи Sports.ru делятся прогнозами на матч тура в РФПЛ.
«Спартак» — «Краснодар»: кто откроет счет?
Дома «красно-белые» играют практически без потерь (14 побед из 15 возможных в прошлом сезоне), — напоминает автор блога «Тотал больше». Но брать П1 не советует.
Голевой экспресс на понедельник за 41.23
Сумасшедший экспресс из 6 матчей, в матче «Спартак» — «Краснодар» берем ставку за 1.97
Удаление или пенальти — что ждать от матча тура?
В первых трех турах РФПЛ не было ни одного (!) удаления.
Удивительный кэф в матче «Спартак» — «Краснодар»
Блогер Nepal уверен, что 2.01 на такой исход — непозволительная роскошь.
Тройник на Россию, Финляндию и Исландию за 4.61
Самый популярный блог с экспрессами подготовил уверенную ставку на понедельник
Еще больше прогнозов — на ставочной «Трибуне» Sports.ru.
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Какая ставка на матч «Спартак» — «Краснодар» зайдет?
- «Спартак» — «Краснодар»: кто откроет счет?41%
- Голевой экспресс на понедельник за 41.2322%
- Удаление или пенальти — что ждать от матча тура?12%
- Удивительный кэф в матче «Спартак» — «Краснодар»21%
- Тройник на Россию, Финляндию и Исландию за 4.614%
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