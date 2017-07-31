Пользователи Sports.ru делятся прогнозами на матч тура в РФПЛ.

«Спартак» — «Краснодар»: кто откроет счет?

Дома «красно-белые» играют практически без потерь (14 побед из 15 возможных в прошлом сезоне), — напоминает автор блога «Тотал больше». Но брать П1 не советует.

Голевой экспресс на понедельник за 41.23

Сумасшедший экспресс из 6 матчей, в матче «Спартак» — «Краснодар» берем ставку за 1.97

Удаление или пенальти — что ждать от матча тура?

В первых трех турах РФПЛ не было ни одного (!) удаления.

Удивительный кэф в матче «Спартак» — «Краснодар»

Блогер Nepal уверен, что 2.01 на такой исход — непозволительная роскошь.

Тройник на Россию, Финляндию и Исландию за 4.61

Самый популярный блог с экспрессами подготовил уверенную ставку на понедельник

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