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    «Спартак» — «Краснодар»: 5 лучших ставок от авторов Sports.ru

    Теги Спартак Премьер-лига Россия ставки на спорт Краснодар ставки на футбол

    Пользователи Sports.ru делятся прогнозами на матч тура в РФПЛ.

    «Спартак» — «Краснодар»: кто откроет счет?

    Дома «красно-белые» играют практически без потерь (14 побед из 15 возможных в прошлом сезоне), — напоминает автор блога «Тотал больше». Но брать П1 не советует.

    Голевой экспресс на понедельник за 41.23

    Сумасшедший экспресс из 6 матчей, в матче «Спартак» — «Краснодар» берем ставку за 1.97

    Удаление или пенальти — что ждать от матча тура?

    В первых трех турах РФПЛ не было ни одного (!) удаления.

    Удивительный кэф в матче «Спартак» — «Краснодар»

    Блогер Nepal уверен, что 2.01 на такой исход — непозволительная роскошь.

    Тройник на Россию, Финляндию и Исландию за 4.61

    Самый популярный блог с экспрессами подготовил уверенную ставку на понедельник

    Еще больше прогнозов — на ставочной «Трибуне» Sports.ru.

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    Какая ставка на матч «Спартак» — «Краснодар» зайдет?

    189 голосов
    • «Спартак» — «Краснодар»: кто откроет счет?
      41%
    • Голевой экспресс на понедельник за 41.23
      22%
    • Удаление или пенальти — что ждать от матча тура?
      12%
    • Удивительный кэф в матче «Спартак» — «Краснодар»
      21%
    • Тройник на Россию, Финляндию и Исландию за 4.61
      4%

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