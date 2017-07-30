Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против (1:0), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

- Вы довольны прогрессом Дзюбы и Кокорина?

– Ребята стараются все, в том числе и они. Особенно Кокорин, он защищается, хорошо действует, в атаке, начал забивать. Я доволен тем, какие усилия они прикладывают.

- Дзюба может покинуть команду? Вы его не похвалили.

– На данный момент я не считаю это возможным, хотя трансферный рынок еще открыт, может произойти что угодно. Но на данный момент оснований на это нет, – сказал Манчини.