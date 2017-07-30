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    Роберто Манчини об уходе Дзюбы: «Не считаю это возможным, хотя может произойти что угодно»

    Теги Зенит Роберто Манчини Sports.ru Тосно

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    - Вы довольны прогрессом Дзюбы и Кокорина?

    – Ребята стараются все, в том числе и они. Особенно Кокорин, он защищается, хорошо действует, в атаке, начал забивать. Я доволен тем, какие усилия они прикладывают.

    - Дзюба может покинуть команду? Вы его не похвалили.

    – На данный момент я не считаю это возможным, хотя трансферный рынок еще открыт, может произойти что угодно. Но на данный момент оснований на это нет, – сказал Манчини.

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