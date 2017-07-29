Курбан Бердыев об игре «Рубина»: «Все сразу не бывает. Нужно время, потерпите»

Главный тренер Курбан Бердыев поделился мнением о волевой победе в матче 3-го тура чемпионата России над тульским (2:1).

- Очень важный момент для тренера, что не сдались, проявили характер, обыграли достаточно организованного соперника.

- не реализовал где-то четыре явных момента. Как оцениваете его игру?

- Эта проблема реализации есть у всех нападающих, не только у Жонатаса. Оставляет желать лучшего процент реализации. Мы работаем над этим. Бог даст, все будет хорошо.

- Выход Азмуна вместо Санчеса планировали изначально или произвели такую замену, потому что игра не шла?

- Если бы даже Серхио не получил травму, мы бы перешли на эту схему. На теории мы это готовили.

- В концовке матча была нервозность в игре на втором этаже. С чем это связано?

- Такая проблема есть в обороне, это было и в матче в Санкт-Петербурге. У нас очень много мелких проблем, и эти мелочи важны, они влияют на результат.

Мы начинаем с глобальных вопросов, но до мелочей еще не дошли. Все сразу не бывает, нужно время.

- В первом тайме было заметно, что у «Рубина» проблемы с выходом из обороны в атаку. Что делать?

- Мы работаем над позиционной атакой. Все сразу не бывает. Нужно время, потерпите. Первый пас, позиции, структурная расстановка. Это требует время, – сказал Бердыев.

«Рубин» выиграл первый матч после возвращения Бердыева