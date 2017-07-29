Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о необходимости усиления состава команды.

«Конечно, я не спокоен по этому поводу. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча за неделю одним составом.

Позиция правого защитника закрыта, но нам еще требуются три-четыре футболиста для ротации состава», – сказал Каррера.