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    Массимо Каррера: «Спартаку» требуются еще 3-4 футболиста для ротации состава»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о необходимости усиления состава команды.

    «Конечно, я не спокоен по этому поводу. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча за неделю одним составом.

    Позиция правого защитника закрыта, но нам еще требуются три-четыре футболиста для ротации состава», – сказал Каррера.

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