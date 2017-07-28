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    Уэйн Руни: «Было здорово вновь надеть футболку «Эвертона»

    Теги Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия Лига Европы Ружомберок фото

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», а ныне игрок «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал свой первый после возвращения в мерсисайдский клуб матч со словацким «Ружомбероком» (1:0) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Было здорово вернуться на «Гудисон Парк» и вновь надеть синюю футболку. Я ждал этого последние несколько недель и рад, что мы победили. Матч получился тяжелым.

    Я пережил фантастические ощущения, но игра была важной, поэтому эмоции пришлось убрать в сторону. Слава богу, я снова стал игроком «Эвертона» и в ближайшие месяцы смогу сконцентрироваться на футболе.

    Важно помнить, что сезон еще не начался, для многих из нас это первый матч, и мы осознаем, что можем играть лучше. Важно, что мы победили с сухим счетом», — сказал Руни.

    фото: официальный сайт «Эвертона».

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