Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», а ныне игрок «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал свой первый после возвращения в мерсисайдский клуб матч со словацким «Ружомбероком» (1:0) в рамках 3-го квалификационного раунда .

«Было здорово вернуться на «Гудисон Парк» и вновь надеть синюю футболку. Я ждал этого последние несколько недель и рад, что мы победили. Матч получился тяжелым.

Я пережил фантастические ощущения, но игра была важной, поэтому эмоции пришлось убрать в сторону. Слава богу, я снова стал игроком и в ближайшие месяцы смогу сконцентрироваться на футболе.

Важно помнить, что сезон еще не начался, для многих из нас это первый матч, и мы осознаем, что можем играть лучше. Важно, что мы победили с сухим счетом», — сказал Руни.

фото: официальный сайт «Эвертона».