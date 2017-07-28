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    «Арсенал» предложил «Монако» 50 млн евро за Лемара

    Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Тома Лемар

    «Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.

    Сообщается, что лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Франции до 50 миллионов евро.

    Ранее княжеский клуб дважды отказывался продать Лемара «Арсеналу» — за 40 млн (плюс бонусы) и 45 млн.

    В 34 матчах прошлого чемпионата Франции хавбек забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

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