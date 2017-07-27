Манчини о победе в матче Лиги Европы: «У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал исход первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней-Иегуды» (2:0).
— У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч.
— Он оказался таким, как вы ожидали?
— Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали.
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