Манчини о победе в матче Лиги Европы: «У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию»

Главный тренер Роберто Манчини прокомментировал исход первого матча 3-го квалификационного раунда против «Бней-Иегуды» (2:0).

— У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч.

— Он оказался таким, как вы ожидали?

— Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали.