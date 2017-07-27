Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов: «При составлении календаря все делается для московских команд»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Геннадий Орлов

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о системе составления календаря в РФПЛ.

    - Московские команды всегда имеют преимущество перед «Зенитом», «Рубином» и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, «Амкару» надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.

    Ну сейчас в обойму включен «Зенит». Как подарок — первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что «Зенит» туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?

    - У «Зенита» стадион с закрывающейся крышей…

    - Да, и «Зенит» — пятый стадион! – цитирует Орлова «Спорт Экспресс» со ссылкой на «Эхо Москвы».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться