Геннадий Орлов: «При составлении календаря все делается для московских команд»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о системе составления календаря в РФПЛ.
- Московские команды всегда имеют преимущество перед «Зенитом», «Рубином» и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, «Амкару» надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.
Ну сейчас в обойму включен «Зенит». Как подарок — первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что «Зенит» туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?
- У «Зенита» стадион с закрывающейся крышей…
- Да, и «Зенит» — пятый стадион! – цитирует Орлова «Спорт Экспресс» со ссылкой на «Эхо Москвы».
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