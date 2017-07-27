Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о системе составления календаря в РФПЛ.

- Московские команды всегда имеют преимущество перед «Зенитом», «Рубином» и другими иногородними клубами. Их целых четыре, а было шесть. Они же много матчей играют дома, в Москве. При составлении календаря есть большие проблемы. Почему, например, «Амкару» надо играть в Махачкале летом, а не поздней осенью? Потому что все делается ради московских команд. Так всегда было.

Ну сейчас в обойму включен «Зенит». Как подарок — первый матч в Хабаровске. Очень хорошо, что «Зенит» туда поставлен. Не знаю, кто составляет календарь, но он создается непрофессионально. Почему, например, два тура не играть на юге зимой?

- У «Зенита» стадион с закрывающейся крышей…

- Да, и «Зенит» — пятый стадион! – цитирует Орлова «Спорт Экспресс» со ссылкой на «Эхо Москвы».