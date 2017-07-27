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    Жерар Пике: «Если бы я стал президентом ФИФА, то изменил бы систему судейства»

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания ФИФА судьи

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, какие реформы провел бы в судействе, если бы стал президентом ФИФА.

    «Я не прирожденный менеджер. Но я бы хотел стать президентом «Барселоны», это моя мечта.

    По завершении игровой карьеры я бы хотел помогать клубу, который я люблю, чем смогу.

    Если бы я стал президентом ФИФА, то изменил бы систему судейства. Видно, что эта работа сильно давит на арбитров.

    Для того, чтобы избежать противоречий и несправедливых решений, лучше всего ввести технологии и поменять условия работы», – сказал Пике.

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