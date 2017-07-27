Защитник «Барселоны» рассказал, какие реформы провел бы в судействе, если бы стал президентом .

«Я не прирожденный менеджер. Но я бы хотел стать президентом «Барселоны», это моя мечта.

По завершении игровой карьеры я бы хотел помогать клубу, который я люблю, чем смогу.

Если бы я стал президентом ФИФА, то изменил бы систему судейства. Видно, что эта работа сильно давит на арбитров.

Для того, чтобы избежать противоречий и несправедливых решений, лучше всего ввести технологии и поменять условия работы», – сказал Пике.