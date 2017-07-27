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    Джанлуиджи Буффон: «Почему Неймар стоит 220 млн евро, а не 600?»

    Теги ПСЖ Ювентус Джанлуиджи Буффон Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу трансферной стоимости нападающего «Барселоны» Неймара.

    «Все это звучит фальшиво. Почему Неймар стоит 220 миллионов евро, а не 600? Мой дедушка всегда говорил: «Надувайте и надувайте, но шарик по-любому лопнет».

    Я больше не в состоянии понять критерии, по которым оценивают футболистов. Все это получается случайным образом, и все в руках людей, у которых больше всего денег: сегодня это 10, а завтра уже 100», – заявил Буффон.

    «ПСЖ» может купить нападающего у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

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