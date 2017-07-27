Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу трансферной стоимости нападающего Неймара.

«Все это звучит фальшиво. Почему Неймар стоит 220 миллионов евро, а не 600? Мой дедушка всегда говорил: «Надувайте и надувайте, но шарик по-любому лопнет».

Я больше не в состоянии понять критерии, по которым оценивают футболистов. Все это получается случайным образом, и все в руках людей, у которых больше всего денег: сегодня это 10, а завтра уже 100», – заявил Буффон.

«ПСЖ» может купить нападающего у «Барселоны» за 222 миллиона евро.