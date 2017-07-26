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    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию менеджера по дистрибуции

    Теги Sports.ru

    Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов, мобильных приложений и мессенджер-ботов превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по дистрибуции спортивного контента и наших продуктов.

    От вас:

    – Управление процессом дистрибуции контента и продуктов Sports.ru и Tribuna Digital на различных цифровых платформах – веб, мобайл, соцсети, мессенджеры, новые среды. Поддержание и развитие текущих проектов по дистрибуции. Поиск новых каналов дистрибуции. Участие в переговорах с потенциальными партнерами;

    – Умение работать с данными и анализировать полученные результаты, перераспределять ресурсы в зависимости от них, проводить эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы;

    – Понимание принципов работы всех популярных социальных сетей и мессенджеров;

    – Опыт работы в маркетинге и user aquisition, отличное знание спорта в общем и футбола в частности, а также хороший уровень английского станут дополнительными преимуществами.

    Для вас:

    – Профессия будущего и широкие перспективы в компании, работающей уже на 7 различных языковых рынках;

    – Креативный коллектив, новые интересные задачи каждый день;

    – Возможность превратить хобби в любимую работу;

    – Индивидуальный график.

    Резюме присылать на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по дистрибуции».

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