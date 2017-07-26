Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию менеджера по дистрибуции

Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов, мобильных приложений и мессенджер-ботов превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Растет и наша команда: сейчас мы готовы усилить ее менеджером по дистрибуции спортивного контента и наших продуктов.

От вас:

– Управление процессом дистрибуции контента и продуктов Sports.ru и Tribuna Digital на различных цифровых платформах – веб, мобайл, соцсети, мессенджеры, новые среды. Поддержание и развитие текущих проектов по дистрибуции. Поиск новых каналов дистрибуции. Участие в переговорах с потенциальными партнерами;

– Умение работать с данными и анализировать полученные результаты, перераспределять ресурсы в зависимости от них, проводить эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы;

– Понимание принципов работы всех популярных социальных сетей и мессенджеров;

– Опыт работы в маркетинге и user aquisition, отличное знание спорта в общем и футбола в частности, а также хороший уровень английского станут дополнительными преимуществами.

Для вас:

– Профессия будущего и широкие перспективы в компании, работающей уже на 7 различных языковых рынках;

– Креативный коллектив, новые интересные задачи каждый день;

– Возможность превратить хобби в любимую работу;

– Индивидуальный график.

Резюме присылать на jobs@sports.ru с темой «Менеджер по дистрибуции».