Первый матч ЦСКА в Лиге чемпионов 2017/2018 — в «красно-синем» приложении для Android и iPhone

Уже через час московский ЦСКА начнет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/2018: «армейцы» сыграют в Афинах против «АЕКа».

Все детали этой встречи, статистику онлайн вы сможете найти в приложении «ЦСКА+».

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