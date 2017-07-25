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    Первый матч ЦСКА в Лиге чемпионов 2017/2018 — в «красно-синем» приложении для Android и iPhone

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Премьер-лига Россия Лига чемпионов Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Зоран Тошич Марио Фернандес Александр Головин мобильные приложения

    Уже через час московский ЦСКА начнет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/2018: «армейцы» сыграют в Афинах против «АЕКа».

    Все детали этой встречи, статистику онлайн вы сможете найти в приложении «ЦСКА+».

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    Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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