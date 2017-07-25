Первый матч ЦСКА в Лиге чемпионов 2017/2018 — в «красно-синем» приложении для Android и iPhone
Уже через час московский ЦСКА начнет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/2018: «армейцы» сыграют в Афинах против «АЕКа».
Все детали этой встречи, статистику онлайн вы сможете найти в приложении «ЦСКА+».
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Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:
– Видео голов ЦСКА во всех турнирах.
– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.
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– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.
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– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.
– Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.
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